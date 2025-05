Sem previsão de alta, Benedito Ruy Barbosa apresenta melhora clínica, mas segue na UTI

Amores, estava finalizando a série de halteres de 20 kg na academia quando uma amiga veio até mim para contar sobre as atualizações do quadro de saúde de um renomado autor de novelas. Gente ela me disse que o escritor está respondendo bem ao tratamento, mas ainda não tem previsão de alta.

Bem, na tarde desta segunda-feira (26), o Hospital HCor emitiu um novo boletim médico sobre o estado de saúde do autor Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos. Em nota, a equipe médica afirmou que houve melhora clínica do escritor, porém ele permanece na UTI, sem previsão de alta.

“São Paulo, 26 de maio de 2025 – O Hcor informa que o dramaturgo Benedito Ruy Barbosa segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apresentando melhora clínica e de exames laboratoriais. Ainda não há previsão de alta.”, disse o comunicado.

O autor tem convivido com a insuficiência renal há alguns anos, mas o agravamento só aconteceu na última semana (Reprodução/Internet)

O autor de novelas foi hospitalizado na última terça-feira (20), após sua insuficiência renal crônica ser agravada. E de acordo com a revista Quem, Ruy Barbosa tem apresentado uma deterioração contínua e irreversível da função renal ao longo dos anos. Lembrando que o mau funcionamento renal leva ao acúmulo de toxinas no sangue.

Ai, gente… confesso que estou super triste com essa situação, pois como a noveleira que sou, amo as tramas idealizadas pelo divo. ‘Renascer’ e ‘Terra Nostra’ que o diga… são duas obras-primas.