Sem música, no final do programa e sem sensacionalismo, saiba como será o pronunciamento de Ana Hickmann na Record

Ana Hickmann não ficará calada diante da agressão que sofreu do seu marido, Alexandre Correa. Depois de um silêncio ensurdecedor da Record, ela pediu o seu espaço no Hoje em Dia para falar sobre o assunto. De acordo com Gabriel Perline, ela vai cumprir sua agenda de gravações e o espaço será sem sensacionalismo, limpo e às claras.

Em seu texto, ela não fará nenhum desabafo acalorado contra o marido, Alexandre Correa, que a machucou de propósito e a ameaçou em sua própria residência, em Itu (SP).

Ela dará uma breve explicação e dirá que está bem. Enquanto estiver falando sobre o caso, a apresentadora pediu para que não fosse colocada nenhuma trilha sonora que possa induzir à emoção ou clima de suspense.