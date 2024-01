Sem convite e ligada na live, Jenny Miranda se emociona com chá revelação da filha

Os fãs se comoveram com a história de Jenny Miranda, sem convite para participar do chá revelação de Bia Miranda, que está grávida de DJ Buarque, ela ficou emocionada com a notícia de que sua filha está grávida de um menino. Nas redes sociais ela chora emocionada com a notícia.

“O chá revelação da Bia, está difícil de aguentar, já chorei, já parei de chorar. Vou ser avó de um menino, estou assistindo aqui, eu vou ser avó de um menino, tô muito feliz, ela está muito linda!”, disse aos prantos e dizendo que queria estar junto de sua filha para viver o momento.

“Aí, gente, pode falar o que for, mas fico com dó. Ela pode ter errado, mas ela pode ter mudado e sente falta da filha”, lamentou uma pessoa. “Não foi mãe, aí quer ser avó. Ata!”, ironizou outra internauta. “O narcisismo claro: a mulher não espera passar o dia da filha pra dar um show. Era pra ser um momento da mãe da criança, mas a avó tá chorando na internet”, criticou outra usuária. “Gente pelo amor de Deus, sempre é tempo de recomeçar e perdoar. Que coração é esse de vocês? Jesus está voltando viu”, ressaltou mais uma.