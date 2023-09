Sem alianças e muito choro: Como foi a gravação do Altas Horas com Sandy e Lucas?

O casal anunciou a separação no início da semana e participaram das gravações do programa nesta terça (26)

Sandy e Lucas Lima vão esquentar o palco do Altas Horas após anunciarem a separação essa semana. Os dois estarão na edição de sábado do programa de Serginho Groisman que foi gravado nesta terça (26) após o anúncio do término dos dois. De acordo com Gabriel Perline o programa foi marcado por muito choro e revelações.

A atração ainda recebeu no palco o restante da Família Lima (Lucas Lima, Moisés Lima, Allen Lima, Amon Lima e Zeca Lima), Xororó, Roupa Nova, Vitor Kley e Thiaguinho.

Sandy e Lucas falaram sobre o divórcio, contaram que a decisão foi tomada há um mês, os dois chegaram a chorar e se abraçaram arrancando emoção do público. Eles cantaram a música Areia em um dueto.

“Sandy e Lucas já apareceram sem as alianças. Serginho deu espaço para eles falarem, Lucas se emocionou muito, disse que a decisão tem mais ou menos um mês e pouco. […] Lucas pareceu se emocionar por diversas vezes no programa. Sandy não chorou, mas se emocionou. Eles seguem cumprindo a agenda profissional normalmente, inclusive Lucas também vai pra turnê na Europa”, disse a página Eternus.