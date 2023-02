Selena Gomez não tem paciência para conhecer novas pessoas: “Entendi o motivo para eu estar solteira”

Cantora soltou o verbo nas redes sociais e disse que para ela é difícil ter que sair e conversar com as pessoas

Selena Gomez dá o que falar quando fala de sua vida amorosa que anda mais parada que água com foco de dengue. A cantora revelou que entende o motivo para estar solteira até o momento e disse que não consegue sair e socializar com as pessoas.

“Eu entendi o motivo para eu estar solteira. Aparentemente você tem que sair e encontrar pessoas. Você tem que literalmente sair e conversar com eles. Vai ser um não para mim”, disse no Tik Tok.

Desde o seu término com Justin Bieber ela não se envolveu com mais ninguém. Surgiram até boatos de que ela estaria com um novo affair com Drew Taggart, mas logo desmentiram.