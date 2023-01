Selena Gomez desmente rumores de affair com Drew Taggart

Cantora apagou o post logo em seguida que desmentiu os boatos de que estaria vivendo um romance com o integrante de ‘The Chainsmokers’

Olha ela! Selena Gomez não teve medo de dar a cara a tapa e dizer que não tem nada com Drew Taggart, do The Chainsmokers. A cantora usou o seu Instagram para desmentir os boatos de um possível affair, mas apagou o post logo em seguida.

“Eu gosto muito de estar solteira. Eu estou sozinha”, escreveu a cantora nos stories do Instagram. Os fãs acharam ainda mais suspeito porque ela apagou logo em seguida dos stories.

A musa não vive um relacionamento desde o seu término com Justin Bieber em 2018. Parece que a fila não vai andar tão cedo…