“Seja muito bem-vinda em outras Copas”, dispara Galvão para Ana Thaís

Dupla de narradores da Copa do Mundo elogiou o trabalho da jornalista e ainda deixou portas abertas para outras Copas

Galvão Bueno não deixou de falar sobre a participação de Ana Thaís Matos na Copa do Mundo. O narrador mais aclamado da Globo rasgou elogios para a loira e ainda disse que as portas estão abertas para outras Copas. Vale ressaltar que é a última narração da Copa de Bueno.

“Eu quero dar parabéns a você pela sua presença. Volto a dizer, mais uma vez, abrindo portas. Seja muito bem-vinda em outras Copas. Não estaremos mais juntos, mas seja muito bem-vinda em outras copas. Você representa uma vitória para as mulheres em um trabalho que sempre foi muito dos homens. É muito bom tê-la aqui”, disse ele.

Ana ainda agradeceu o carinho e as palavras de Galvão. “Eu agradeço em nome de todas as mulheres da equipe, as mulheres da empresa, as mulheres que se sentem felizes e representadas de alguma forma. Eu me sinto honrada de trabalhar com você e fazer parte da sua última Copa do Mundo aqui na TV aberta”, contou.

A narradora das partidas ainda disse que é suspeita de falar de Galvão, porque ele sempre foi extremamente profissional e carinhoso com ela. “Nós temos uma relação feliz, sincera e profissional. É um privilégio fazer parte da última Copa dele como narrador. Troco ideia com todos os comentaristas sobre os jogos que eles cobriram, principalmente no café da manhã, já que estamos todos no mesmo hotel”, disse ela no Jornal Extra.