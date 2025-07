Seis meses após a perda da filha, Padre Marcelo Rossi faz uma revelação para Lexa: “Vai chegar a hora de ter novamente, tá?”

Gente, estou aqui tomando o meu chazinho da tarde e comendo um croissant de parma com brie numa padaria maravilhosa aqui em Laranjeiras, quando recebo um vídeo da minha amiga do Leme sobre a Lexa.

Acontece que a cantora participou do programa Domingo Legal, do SBT, no quadro Passa ou Repassa neste domingo (6) e não conseguiu segurar a emoção ao ouvir palavras de carinho que recebeu do Padre Marcelo Rossi antes de um número musical do religioso, que estava lançando um novo projeto.

“Você sabe. Vai chegar a hora de ter novamente, tá? E vai até o fim”, disse o religioso com carinho. A cantora respondeu com um “amém” antes de começar a chorar. Logo depois, ela se junta ao Padre para cantar a música “Eu Te Levantarei”, cuja letra fala sobre acolhimento e renascimento.

Nos últimos meses, Lexa viveu a dor da perda da filha, Sofia, fruto de sua relação com o ator Ricardo Vianna, seu noivo. Na reta final da gestação, ela descobrir que estava com um quadro de pressão alta e precisou de cuidados especiais. Em seguida, ela recebeu o diagnóstico de pré-eclâmpsia e síndrome de HELLP.

Por conta das condições, a artista teve que fazer uma cesária de emergência com apenas 25 semanas de gestação. Infelizmente, a pequena Sofia não resistiu ao parto prematuro e faleceu três dias após o nascimento. A causa da morte da menina foi falência múltipla de órgãos.