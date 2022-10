Segundo site, Rihanna fará grande turnê em estádios

Após ser anunciada no Super Bowl de 2023, a cantora leva os fãs à loucura com os boatos

Os fãs de Rihanna devem estar loucos com a possível turnê que a musa vai enfrentar no ano que vem. Depois de ser anunciada como atração do Super Bowl ano que vem, o Hits Daily Double soltou que a cantora pode entrar em turnê mundial com parcerias de peso. Oi? Meu cartão já está na mão.

A musa não comprovou a notícia que saiu em diversos sites de fofocas, mas as más línguas dizem que ela pode ter convidado Beyoncé e Taylor Swift para os palcos.

Os fãs ainda pensavam que Rihanna estivesse trabalhando em um disco, mas pelo visto não vai sair álbum novo tão cedo. Afe!