Segundo a Polícia Federal, um avião carregado de cocaína invadiu a fazenda do cantor Leonardo em Goiânia.

Os funcionários da fazenda acharam tudo muito suspeito e logo chamaram a PM, o cantor sertanejo não estava no local quando tudo aconteceu.

Socorrooooo! Imagina você está trabalhando normalmente quando um avião suspeito sobrevoa e invade o seu local de trabalho? Foi esse susto que os funcionários da fazenda do cantor Leonardo passaram nesta sexta-feira (10).

Um avião com meia tonelada de cocaína invadiu e aterrissou na fazenda Talismã do cantor sertanejo Leonardo, em Jussara, a 270km de Goiânia.

Segundo a assessoria do cantor informou que o sertanejo está em São Paulo e não havia nenhum familiar na casa. Os funcionários acham tudo muito suspeito e ligaram para PM. Os criminosos chegaram a quebrar cadeados de um portão da fazenda, porque tinha uma caminhonete esperando por eles. Então, a PRF abordou o veículo em uma rodovia, onde houve confronto e 2 pessoas morreram.