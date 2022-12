“Seguimos sem um dia de paz”, dispara Jade Picon ao ser criticada

Atriz passou o maior perrengue com os seguidores depois de curtir o show de Harry Styles no camarote exclusivo sem vendas abertas para o público

O público ainda não deixou a Jade Picon em paz! A musa não pode nem curtir o show do seu ídolo como deveria, porque ao postar que estava no show, em um camarote que não teve vendas abertas ao público, a atriz foi super criticada pelo público. A revolta dos fãs é a presença da influenciadora em um local privilegiado que não foi oferecido para que os fãs do cantor estivesse presente também.

E não parou por aí, porque eles ainda reclamaram das horas que ficaram na fila de espera para entrar para o evento e o perrengue de arrumar um bom lugar paraver Sr. Harry no meio da multidão.

“Seguimos sem um dia de paz. nosso recorde é: zero. caraca, gente… que bom que eu levo tudo numa boa e tô acostumada, se não era pra ficar maluca! Até ida em show tá dando em gente reclamando”, desabafou.

Os fãs ainda duvidam do gosto musical da atriz da Globo e disse que ela deveria cantar só o hit ‘Watermelon Sugar’.