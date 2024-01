Seguidores enxergam Arnold Schwarzenegger em joelho ‘super malhado’ de Suzy Cortez

A musa esta em preparação para o Mr. Olympia.

A influencer fitness Suzy Cortez, de 30 anos, está gerando burburinho nas redes sociais enquanto se prepara para disputar o tão aguardado campeonato de fisiculturismo, o Miss Olympia. Recentemente, uma foto postada por Suzy provocou uma onda de comentários curiosos, destacando um detalhe peculiar que chamou a atenção dos fãs.

O comentário que desencadeou a discussão dizia: “Estou vendo o Arnold Schwarzenegger no joelho da Suzy Cortez, dá pra ver até os bíceps. Alguém mais reparou nisso? “. Surpreendentemente, outros seguidores rapidamente concordaram, acrescentando suas próprias observações sobre a semelhança inusitada.

“É mesmo, rssss, caramba! Ela está tão condicionada que dá pra ver sim. Chocada!! Parabéns @suzyacortez, você está cada dia mais incrível!”, exclamou uma seguidora impressionada. Outro fã afirmou: “Verdade, estou vendo também o Arnold!! Repara bem o formato no joelho direto”.

Enquanto alguns inicialmente pensaram que se tratava de uma brincadeira, a unanimidade dos comentários apontando a suposta semelhança deixou muitos intrigados. “Quando li, pensei que era brincadeira e fiquei vendo por bastante tempo a foto, e não é que tem o Arnold mesmo. “, confessou outro seguidor surpreso.

Segundo a musa fitness, foi uma surpresa esse tipo de comentário, “Meus fãs são incríveis e muito criativos! Confesso que nunca imaginei que veriam o Arnold Schwarzenegger no meu joelho, mas acho isso hilário. Eles estão delirando, mas eu adoro o apoio e a animação deles. Vamos com tudo para o Miss Olympia!”

Mas não é de hoje que a preparação de Suzy vem chamando a atenção, no ano passado, ela estava treinando puxando uma caminhonete de mais de 2 toneladas, além de mostrar para seus fãs sua dieta rigorosa sem açúcar.

Suzy, que já conquistou o título de Miss Bumbum em 2015, agora busca uma nova glória no mundo do fisiculturismo. Seus fãs, além de acompanharem sua jornada de preparação, agora também encontram diversão nas peculiaridades que enxergam em suas fotos. Com o Miss Olympia se aproximando, a expectativa em torno de Suzy Cortez só aumenta.