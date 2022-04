Limite pra quê? Seguidora manda Laís se depilar para encontrar Gustavo! Oi?

Tem gente que passa de todo e qualquer limite nos comentários né? Misericórdia…

Eu já vi de um tudo nessa internet, mas eu ainda me assusto com alguns comentários e opiniões de internautas viu? Na madrugada desta segunda-feira, (18), tivemos um episódio caótico com Laís e uma seguidora que mandou ela se depilar para ver Gustavo, acredita?

É que a ex sister tweetou: “Ai meu Deus o Gustavo de novo no paredão gente 😩 Bora votar para ele ficar 🙏🏼 #ficagustavo”. Claro né? Boy dela! Tem mais é que pedir para que ele seja salvo. Aí do n-a-d-a veio uma seguidora e tweetou debochando: “Já prepara a depilação, quarta vc estara com ele kkkkkkk”. MAS GENTE…

Ai meu Deus o Gustavo de novo no paredão gente 😩 Bora votar para ele ficar 🙏🏼 #ficagustavo — Laís Caldas 👢 (@dra_laiscaldass) April 18, 2022

Já prepara a depilação, quarta vc estara com ele kkkkkkk — Eliane lyanne🐼🐼 (@21Elianely) April 18, 2022

E você acha que é só isso? Não! Uma enxurrada de gente cuidando da vida sexual e intima da moça naquele Twitter! E vou te falar: isso é uma invasão de privacidade horrenda né? Coitada da moça da botinha (emoji dela)! E adivinhem de quem é a torcida que está mandando esse tipo de comentário para a goiana? Dou um pão se você acertar…

https://twitter.com/robertanjoss/status/1515935199242031105

https://twitter.com/PattySouzaOfic1/status/1516343177011150849

E infelizmente, Gustavo sairá hoje mesmo viu? A torcida de Arthur Aguiar se uniu para tirar o bacharel em Direito. Inclusive, há uma forte campanha para deixar Eliezer na final junto com ele, pois Scooby, PA e DG são tidos como os traidores do Glúten! Será que conseguirão?