Segredo! Mc Carol se casa com ator pornô gay

O que? Minhas amigas do Leblon me ligaram para me contar essa bomba. Mc Carol, se casou neste final de semana com o ator pornô gay, Cosme Santiago, também conhecido como San Bolt. A cerimônia aconteceu em Niterói, Rio de Janeiro, onde ela mora.

Tati Quebra Barraco esteve no local e mostrou detalhes do casório, porque da rede da artista e noiva não saíram detalhes sobre cerimônia.

“MC Carol me chamou pra inauguração da casa dela, cheguei e era o casamento dela?”, usando emoji sorrindo e de coração, a cantora revelou que foi pega de surpresa ao chegar ao local.