“Se expor menos por aqui é uma bênção e uma maldição”, dispara Manu Gavassi

A cantora usou suas redes sociais para rebater os comentários dos haters sobre o seu sumiço nas redes sociais que preocupa até mesmo os fãs

Manu Gavassi nunca fez a linha influencer que vive de redes sociais e seu perfil sempre foi meio low profile. A cantora apareceu nas redes para dar explicação sobre seu sumiço e o motivo de tanto alvoroço. Ela ressalta que está cuidando se uma árvore que não dava flores há muito tempo, para o bom entendedor um pingo é letra, né?

“Se expor menos por aqui é uma bênção e uma maldição. Uma bênção porque deixa a vida mais leve e mais de verdade. Uma maldição porque sinto que gera margem pra percepção externa de que eu me importo menos, quando eu sou do tipo que se importa demais”, começou dizendo.

Manu então começou a falar sobre o desenvolvimento de um novo projeto: “Há dois meses eu olhei essa árvore aqui de casa e ela estava sem flores. Feia. Eu achava, pelo menos. E há dois meses, eu coloquei no papel o que seria meu próximo projeto. Há dois meses, enquanto pensava nesse projeto, olhava essa árvore sem flores, eu lia uma página de um livro sobre criatividade. Uma que fala sobre natureza. Entender e respeitar a natureza, o tempo dela florir. Ontem terminei esse projeto. Que doido, né? Sigo roupa e com alergias no corpo (marcas do processo de quem se importa demais) mas sigo sendo eu, verdadeira com os meus sonhos e minhas vontades. E sigo cada vez mais corajosa”.