“Se eu não tivesse telefone, eu não teria haters”, dispara Mel Maia

A atriz esteve no PodDelas e contou detalhes sobre sua carreira na televisão e sobre os haters diante da sua vida pessoal e profissional

Mel Maia soltou o verbo nesta terça (17), no PodDelas. A atriz contou detalhes sobre sua vida pessoal e profissionais e não deixou de envolver os haters em um processo que a fez ficar mal. Mel ainda relata que os xingamentos se intensificaram em 2020, época da pandemia, quando ela pensou em desistir de tudo.

“Eu não estava acostumada [com aqueles ataques]. Antes, eu não via nada que falavam, eu só ia na rua, e as pessoas me elogiavam. Se eu não tivesse telefone, eu não teria haters”, confessou a artista, que começou a atuar quando era criança.

“Eu comecei a sofrer muito hater muito nova, foi muito difícil para mim, eu tinha vontade de desistir de tudo. Queria simplesmente largar a internet. Minha mãe ficava desesperada”, confessou.

“As pessoas falavam da minha aparência, do meu corpo. Isso foi quando começou a pandemia, eu não podia sair de casa, a galera só ficava me atacando na internet. Na época, eu tinha Twitter, hoje em dia não tenho mais, foi a melhor coisa que eu fiz”, garantiu ela, que recorreu à terapia. “Foi um processo de muita conversa e muita terapia para eu entender que esses comentários não vão fazer a mínima diferença na minha vida.”