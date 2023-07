“Se acaba no Numanice, mas não posta 1 story”, dispara Brunna Gonçalves

A namorada de Ludmilla desmascarou os fãs da cantora que não querem deitar para o sucesso dela nas redes

O que? Brunna Gonçalves mexeu com a caixa de marimbondo e ainda não está sabendo como lidar com tudo isso. A musa usou o seu Twitter e disse que tem gente que curte o Numanice mas não posta uma foto para não deitar para a Ludmilla.

“Rindo muito desse povo que se acaba no Numanice, até na fila do after fica, mas não posta 1 story do show pra não deitar pra Ludmilla”, escreveu a cantora.

Agora vamos voltar um pouco. Todas nós sabemos que Ludmilla é tretada com Anitta e que as duas não se falam mais, o que deixa a entender é que tinha gente no Numanice que prefere a amizade de Anitta, por isso não postou nada sobre o show.