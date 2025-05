 SBT relança “Aqui Agora” com novo formato e apresentadora com nanismo

Um dos maiores sucessos jornalísticos dos anos 90 está de volta! O SBT estreia no próximo dia 2 de junho a nova versão do “Aqui Agora”, programa policial que marcou época com seu estilo direto e popular.

A apresentação ficará por conta dos jornalistas Macedão e Dani Brandi, que prometem um formato repaginado, misturando informação com entretenimento. Em conversa com o jornalista Leo Dias, Dani revelou: “Vai ser uma maneira de passar notícia diferente de tudo que a gente já viu. Vai ter seriedade, mas com leveza. A ideia é que a pessoa chegue cansada em casa e dê risada junto com a gente.”

Uma das grandes novidades — acidentalmente vazada no ar — envolve o quadro de previsão do tempo, que será comandado por uma pessoa com nanismo. A revelação escapou durante o encerramento do Fofocalizando, quando Leo Dias soltou, no microfone ainda aberto: “Vai ser uma anã.”

Apesar da empolgação, a assessoria do SBT informou que o formato ainda está sendo finalizado: “Até o momento, os quadros do Aqui Agora não foram definidos nem desenhados.”

O Aqui Agora original foi ao ar entre 1991 e 1997, conhecido pelo bordão “a notícia como ela é” e por unir reportagem policial com forte apelo popular. A nova versão busca resgatar a marca com uma pegada moderna e mais descontraída, porém, sem perder o foco jornalístico.