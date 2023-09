SBT pensa em processar Rachel Sheherazade após declaração sobre Silvio Santos 

Em comunicado, a assessoria de imprensa da emissora desmentiu o fato que foi relatado pela jornalista dentro do confinamento.

Meus amores, o reality A Fazenda mal começou e os babados já estão comendo solto dentro e fora do programa. No final da última semana, trouxe para vocês uma baita de uma declaração polêmica que a jornalista e confinada Rachel Sheherazade fez lá na sede do reality em que está confinada, afirmando, nas entrelinhas, que levou uma chamada de atenção do apresentador Silvio Santos e teve a sua opinião repreendida, após ela fazer um comentário sobre o conflito israelense-palestino.

Pois bem, diante disso, de acordo com os portais Na Telinha e Splash, a emissora SBT, que é de propriedade do Silvio Santos, está avaliando a possibilidade de tomar medidas judiciais a respeito da declaração da confinada, que sempre chamou a atenção pela forma opinativa de se colocar e que, inclusive, já chegou a processar o SBT.

Porém, ao que tudo indica o mundo está dando voltas e quem será processada desta vez será a jornalista. Em uma declaração a respeito do ocorrido, a assessoria de imprensa da emissora negou o fato que foi relatado por Sheherazade e levantou a possibilidade de abrir medidas judiciais contra a jornalista.