”Abravanil”: SBT faz sátira de Tiago Abravanel e Patrícia dá um cutucada!

Convenhamos: a emissora perde o parente, mas não perde nunca a piada…

Patrícia Abravanel voltou afiada das férias viu? No programa “Programa Silvio Santos” do último domingo, (20), a titia de Tiago Abravanel resolveu lavar roupa suja através do personagem “Tiago Abravanil”, uma sátira muito bem feita por Alexandre Porpetone.







Alexandre Porpetone recria “parto humanizado” de Tiago Abravanel no Programa Silvio Santos

A titia ligou para o sobrinho e disse que ele está perdendo tempo onde ele está e “Tiago” responde que quer conversar com ela. Claro que a esposa do Fábio Faria não perdeu chance de cutucar e disse que claro que tinha o número dele — segundo Tiago no ‘BBB22’, ela não tinha seu número de telefone.

Patrícia e Tiago Abravanel lavando roupa suja no #ProgramaSilvioSantos. Perdi tudo com essa sátira maravilhosa! 🤣 pic.twitter.com/gWiSynFW3c — Silvinho (@silvinhotv) February 21, 2022

Durante o quadro, o humorista cita o episódio de nunca ter participado de natais na casa do avô e ainda recriaram a cena da saída de Naiara Azevedo, que ele fica em prantos. A cena é hilária, tenho que admitir. E ainda fizeram uma festa surpresa para “Tiago” com o totem do Silvio Santos, já que ele disse que o avô nunca frequentou seus aniversários… Perdem o parente, mas não perde a piada.

Nem a família aguenta! Patrícia Abravanel ri de encenação debochada do circo que o sobrinho Tiago fez no #BBB22, após a eliminação de Nanacita.pic.twitter.com/jJSlDl9bfo — PAN #BBB22 (@forumpandlr) February 21, 2022

Por fim, Pati fez um grito de guerra e fez a plateia, super constrangida, gritar junto: “Tiago, nós te amamos!” — eu fiquei com vergonha pela plateia que não sabia o que fazer, juro. E Patrícia não parou por aí: “Somos #TeamAbrava até o final! Estamos com o Tiago e não largamos. Recebe nosso amor, Tiago”.

Se foi sincero, foi lindo, mas se foi para fazer média… Não precisava, né? E ainda postou um agradecimento no Instagram…

