“Saulo tentou me agredir”, dispara Brenda nos stories

Influenciadora disse que tudo aconteceu na ‘Resenha do Mumu’ e o seu ex estava com Saulo Pôncio

Minha gente, pelo amor de Deus, alerta de gatilho dos fortes para os meus leitores. A influenciadora Brenda Monique usou os stories do Instagram para afirmar que Saulo Pôncio tentou agredi-la na ‘Resenha do Mumu’. Brenda ainda disse que Saulo estava acompanhado do seu ex-namorado e com seguranças. Jesus!

“Saulo tentou me agredir hoje na Resenha do Mumu com 2 seguranças. E pasmem, ao lado dele estava meu ex namorado Igor”, escreveu ela.

E não parou por aí, porque ela ainda chamou o Pôncio de covarde. Fazia tempo que a família mais famosa do Brasil não dava as caras aqui na coluna, mas agora apareceu com um bafafá daqueles, essa eu não perco por nada.