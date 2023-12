Saulo Poncio foi preso nos EUA sob suspeita de furto

Genteeeeeeeee, olha só esse babado que eu acabei de receber no meu celular. Lembram do Saulo Poncio? Parece que o influenciador foi detido pela polícia no dia 4 de novembro de 2023 em Orlando, nos Estados Unidos. O incidente teria ocorrido em Las Vegas, e consta na ficha policial que o suposto motivo da prisão foi relacionado a um incidente de furto.

Segundo informações da “Gossip do Dia”, a fiança estipulada para liberar o influenciador foi de U$ 88.500,00, e para a liberação, deveria ser pago 10% desse valor. Há informações de que ele já possa ter sido solto mediante o pagamento exigido.

Até o momento não houve resposta ou declaração por parte da Família Poncio sobre o ocorrido.