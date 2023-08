Sasha Meneghel deixa Bruna Marquezine emocionada ao aparecer em sua comemoração de aniversário no Havai

A filha da rainha dos baixinhos chegou sem avisar no hotel em que a melhor amiga estava hospedada

Parece que Sasha Meneghel surpreendeu Bruna Marquezine de uma forma incrível ao viajar para o Havaí só para comemorar o aniversário da atriz!Isso mesmo, meus amores! A amizade entre Sasha e Bruna está mais forte do que nunca, e a filha de Xuxa decidiu fazer uma surpresa daquelas para a sua amiga famosa.

Ela e seu marido, João Figueiredo pegaram um avião e voaram até o paraíso tropical para estar ao lado de Bruna em seu dia especial! Ao chegar de surpresa no hotel em que Bruna está hospedada, a filha de Xuxa deixou a amiga emocionada. A artista não conteve a emoção, desabou no chão e chorou. A filha de Xuxa revelou que nunca tinha conseguido fazer uma surpresa para a amiga, então também se emocionou.

Vejam só a reação da Bruna ao ver a Sasha chegando de surpresa no vídeo abaixo! Nesse vídeo compartilhando em seu perfil do tiktok, Sasha mostrou seu trajeto e do marido, até o encontro de Bruna Marquezine.