Sarah Poncio reativa conta no Twitter, alfineta Elon Musk e é mal interpretada pela internet

“Vamos ver se a liberdade de expressão prometida por Elon Musk vai ser cumprida mesmo”, escreveu a influenciadora

Minha gente, ontem a família Kardashian brasileira ganhou mais um membro no Twitter, Sarah Poncio, que declarou sua volta para a rede social e já chegou causando. A influenciadora reabriu sua conta ontem (27) e não deixou de cutucar o novo comprador da plataforma, Elon Musk.

Em um tweet ela questiona se a liberdade de expressão vai ser respeitada agora que Elon está à frente da plataforma depois de ter investido R$44 milhões. “Vamos tweetar!”, completou Sarah.

Agora que eu voltei pro Twitter, vamos ver se a liberdade de expressão prometida por Elon Musk vai ser cumprida mesmo. Tudo o que a gente precisa é falar o que a gente pensa, sem censura, sem perseguições. Vamos tweetar! — Sarah Poncio (@ponciosarah) April 26, 2022

Logo após o tweet de abertura, Sarah deu espaço para dizer o que pensava, mas seu primeiro tweet levou alguns usuários a pensar que ela estava querendo defender uma liberdade de expressão de forma errada. Logo, ela se retratou.

E gnt só mais uma coisa, pq a galera sempre interpreta como quer né.. — Sarah Poncio (@ponciosarah) April 28, 2022

“Logicamente, a livre manifestação de opiniões e pensamentos não pode ser usada para violar outros direitos fundamentais”, escreveu a gata para evitar interpretações falsas.

Estou ansiosa com seu retorno, e feliz por te ver na ativa novamente. Jogue todas as fofocas no Twitter, vamos amar saber de tudo.