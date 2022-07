Maturidade? Sarah Andrade fugiu de festa após saber que Lucas Viana estava na lista

De acordo com o jornalista Gabriel Perline a ex-BBB abandonou evento na noite de ontem (30) em São Paulo

Enquanto uns tem muita maturidade diante aos seus ex-namorados, Sarah Andrade mostrou ter ainda um ressentimento com Lucas Viana. A ex-BBB foi embora de um evento em São Paulo, na noite de ontem (30), após saber que o muso estava presente no local.

De acordo com Perline, a influenciadora não ficou nem 5 minutos no local ao dar de cara com o ex, juntou as amigas e foi embora.

Sarah foi uma das convidadas para o lançamento da clínica ‘Transformando Faces’, no shopping Cidade Jardim, um dos mais luxuosos de São Paulo.

Tudo corria bem até a chegada de Lucas no local, que transformou o dia da influenciadora em um pesadelo com um fim rápido, afinal a loira foi embora à francesa.