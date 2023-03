Sapato e Guimê desprezam o Fantástico e a TV Globo faz vingança

Para a reportagem foram entrevistados especialistas que confirmaram que os atos cometidos pelos ex-BBBs se classificam como crime de importunação sexual.

Gente, após terem sido expulsos do BBB, por importunação sexual, os ex-brothers, MC Guimê e Cara de Sapato, se negaram a dar uma entrevista para a repórter Renata Ceribelli, para complementar a reportagem do Fantástico que foi veiculada neste domingo (19).

A reportagem, que durou cerca de 10 minutos, contou com a opinião de especialistas, que puderam afirmar com todas as letras que as atitudes dos confinados se classificam como crime de importunação sexual.

Em entrevista com a psicanalista Manuela Xavier, Ceribelli questionou se o fato dela estar sorrindo faz com que as pessoas pensassem que ela poderia estar de acordo com as atitudes as quais estava sendo imposta.

“Todos os sinais estavam postos ali. Ela não queria. O corpo dela o tempo inteiro se esquiva dele. Isso é mais uma expressão da misoginia, imagina-se que em qualquer coisa, as mulheres estão dando abertura, sendo oferecidas”, afirmou Manuela.

Além da psicanalista, também foram entrevistados a advogada Izabella Costa, que apresentou as implicações jurídicas do caso, e o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, que apresentou uma análise sobre o comportamento tóxico estrutural dos homens.

Sem a colaboração dos ex-participantes do reality, o Fantástico fez questão de frisar o crime cometido por eles, mostrando 14 vezes a importunação sexual cometida por MC Guimê e 10 vezes a importunação sexual cometida por Cara de Sapato.

Vale ressaltar que ainda nesta semana, os ex-BBBs serão ouvidos pela polícia, que chegou a abrir um inquérito para investigar o caso antes mesmo que eles fossem expulsos do programa.