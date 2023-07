São Paulo anuncia a contratação de James Rodríguez e Anitta questiona: “Que?”

Os torcedores do São Paulo foram pegos de surpresa com a anunciação da contratação do meia colombiano

Os torcedores do São Paulo devem estar eufóricos com o anúncio da nova contratação de James Rodríguez na casa. O que não sabíamos é que a Anitta estava tão por dentro dos campos de futebol assim. A poderosa ficou sabendo da contratação e não deixou de usar suas redes para questionar. Por meio de um “que” com infinitos ‘es’ a gente ficou na dúvida se o questionamento era sobre logística ou sobre a personalidade que arranca suspiros por onde passa. O colombiano terá o seu contrato por duas temporadas, até o final de 2025. A expectativa é que ele apareça nos campos de futebol em breve.