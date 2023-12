Santa Maria planeja construção de memorial para vítima da Boate Kiss

O edital da obra foi lançado e o projeto será construído onde a casa noturna funcionava, tendo 242 pilares para representar as vítimas

A prefeitura de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, publicou o edital de licitação para a construção do Memorial às Vítimas da Boate Kiss. A ideia é que as obras aconteçam no mesmo local onde aconteceu o acidente e o memorial terá 242 pilares para representar todas as vítimas fatais que aconteceram no incêndio.

O projeto foi pensado em conjunto com a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, será levantado na Rua dos Andradas, 1.925, no Centro, onde funcionava a casa noturna.

A construção está orçada em R$ 5,5 milhões, sendo R$ 3,8 milhões para a compra de materiais e o restante para mão de obra. Segundo a prefeitura, o projeto será custeado com verbas do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL) e do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), que já repassou R$ 4 milhões em maio deste ano.