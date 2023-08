Sandy revela motivo de não mostrar rosto do seu filho para os tablóides e na web

A cantora contou tudo sobre sua vida pessoal e relação com seu filho no podcast ‘Quem Pode, Pod’ e disse que deu a opção da fama ao filho Theo

Sandy sabe o peso de ser uma pessoa famosa e não deixou de mostrar isso ao seu filho. Em entrevista para Gio Ewbank e Fê Paes Leme, a cantora contou que deu a opção de escolha pela fama ao seu filho e por isso não mostra o rosto de Theo para ninguém.

“Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse ela.

Sandy ainda contou que apenas alguns fãs e pessoas mais próximas conhecem o menino. “Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: ‘Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto’. É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama”, afirmou.

Ela ainda falou sobre a carreira artística do garoto: “Ele toca guitarra, adora bateria, é super musical. E ele é nerd como o pai dele, gosta de Star Wars, Guardiões da Galáxia, trilha de filme… ele é muito musical. Hoje, ele fala que quer ser cantor, guitarrista. Pergunta se ele faz aula de alguma coisa? Não faz! Não quer fazer aula de piano e a mãe não insiste. E agora ele está gostando de tocar flauta porque está aprendendo na escola e a aula favorita dele é a aula de música”, disse ela.