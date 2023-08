Sandy não nega que usa vibradores: “Eu me viro”

A cantora contou que teve que abandonar o ideal de mulher que a mídia via ela para ser uma pessoa mais real e coerente

Sandy esteve no ‘Quem Pode, Pod’ e eu não pude deixar de acompanhar todos os detalhes da entrevista com afinco. A cantora revelou que não abandona os seus vibradores e que consegue se virar bem em relação a sua vida sexual.

Há 20 anos com Lucas Lima, ela disse se virar bem com os vibradores quando o marido está viajando. “Eu me viro, lógico. Eu sei ensinar sobre isso”, brincou ela. “Então me conta, me ensina”, pediu Giovanna Ewbank.

“Eu acho muito importante isso. As mulheres têm que se conhecer. Antes da gente querer que o parceiro conheça a gente ou faça o que a gente quer, a gente tem que saber pedir”, comentou.