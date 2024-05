Sandy fará 2 shows pela vítimas do Rio Grande do Sul e dará pausa na carreira

Sandy anunciou que fará uma pausa na carreira no mundo da música, mas antes de entrar em hiato, a cantora anunciou que fará dois shows beneficentes para as vítimas das tragédias no Rio Grande do Sul. O valor dos ingressos será totalmente revertido para reerguer as famílias que tiveram suas casas invadidas pelas enchentes.

“Eu já ajudei várias vezes, já fiz algumas divulgações também, de maneiras de ajudar, mas eu senti que eu podia fazer mais e que eu precisava fazer mais”, disse.

A cantora explicou que os dois shows serão uma espécie de despedida do público. “Eu estava para anunciar duas datas de shows, porque eu queria anunciar uma pausa, que vou fazer um ‘hiato’ nos palcos, mas eu queria me despedir melhor do meu público, queria estar perto, dar um abraço sonoro, e resolvi ressignifica este momento”. Ela finaliza: “Eu sei, meus queridos fãs, que vocês vão ficar muito felizes em fazer parte disso”, completou Sandy.