Sandy conta como o pai cuidou e zelou pelo seu patrimônio na sua infância

Cantora conta que não teve problema com o pai gerindo sua carreira e fortuna durante sua infância e adolescência.

Depois que Larissa Manoela expos os pais para o Brasil inteiro, muitos artistas vieram á publico falar sobre sua experiência com os pais gerindo seu patrimônio durante a infância e a adolescência. E a celebridade da vez é a cantora Sandy.

Durante uma entrevista para o rádio Nova Brasil, a cantora falou que jamais teve dores de cabeça com o pai, Xororó, gerindo sua fortuna na infância.

“Mais para o final da adolescência, comecei a entender melhor. Meu pai já tinha a carreira dele, o lugar dele, o sucesso e o dinheiro dele. Ele não precisava do nosso dinheiro e tudo o que a gente ganhou ao longo da vida sempre foi nosso. Ele já cuidava e administrava da melhor maneira para que a gente pudesse usufruir daquilo no futuro”, começou ela.

“Ele não gastava nosso dinheiro com nada, nem para nós mesmos. Ele ainda sustentava a gente, ele ainda pagava tudo, ele pagava as viagens”, prosseguiu.

“Construímos uma casa onde uma parte dela foi paga por mim e pelo meu irmão. Quando já estávamos com a carreira estabelecida, um pezinho de meia, a gente começou a dar pequenas contribuições nas coisas que a gente usava também. Nunca para ele e para a minha mãe”, concluiu.