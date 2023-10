Sandy celebra conquista do ex-marido

Lucas Lima venceu a premiação Bibi Ferreira na categoria de Revelação por sua atuação em Once – O Musical (Foto: Reprodução)

Sandy não está afim de abandonar o seu passado e o pai do seu filho para o mundo. A cantora usou suas redes sociais para se declarar ao ex-marido que venceu o prêmio Bibi Ferreira na categoria de Revelação pelo seu desempenho em “Once – O Musical”. A homenagem deixou os fãs curiosos sobre a possível amizade do casal mesmo depois de colocar fim no casamento.

“Meu Deus, que orgulho! Mereceu muito, Lucas! Eu bem sei a batalha que foi, o quanto você se dedicou e o quanto isso foi importante na sua vida. Esse prêmio tinha que ser seu. Parabéns!”, disse ela.

Lucas Lima citou o filho deles, Theo, de 9 anos, ao fazer seus agradecimentos. “Eu tinha um discurso enorme para os meus amigos do Once, eu mando pelo WhatsApp. Eu queria agradecer muito ao meu filhinho, o Theo, que bateu o texto comigo e até hoje vai dormir lendo o livreto do Once. Eu queria agradecer muito ao teatro. Eu demorei 40 anos para descobrir o teatro e eu acho que precisava desses 40 anos para adquirir vocabulário emocional para poder enxergar a beleza e a necessidade disso na minha vida e na vida de todo mundo. Eu não vou ter vida suficiente para agradecer tudo o que o teatro deu para mim, mas eu juro que vou tentar”, disse ele.