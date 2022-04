”Busco na justiça os meus direitos”, dispara Sandra, esposa do personal no caso do “mendigo”

Sandra Mara fez um post na sua conta no Instagram em que esclarece tudo que passou depois que o caso virou manchete

Um dos posts mais aguardados do ano por todos nós acaba de ser feito pela mulher do personal, Sandra Mara, envolvida no caso do “mendigo do amor”. A vítima soltou o verbo e mandou um textão, que deixou claro para nós o quanto ela sofreu com todo esse processo.

“Passei por dias muito difíceis, nunca me imaginei naquela situação. Eu me sinto profundamente dilacerada pelo ocorrido”, escreveu Sandra no início de seu texto.

A esposa do personal não deixou de dizer que estava passando por um tratamento por médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e outros profissionais,e que somente agora teve conhecimento de tudo que se passou enquanto ela se cuidava.

“Fui vítima de chacotas, humilhações em rede nacional. Fui taxada como uma mulher qualquer, uma mulher promíscua, uma mulher com fetiches, uma traidora”, escreveu.

Sandra agradece ao seu esposo por todo apoio que ele lhe ofereceu, a sua família e aos profissionais que estiveram ao seu lado. “Hoje eu busco na justiça os meus direitos, pois nunca faltei com respeito com ninguém e não merecia ter sido tratada como uma qualquer , e , principalmente , ter sido usada como objeto de prazer durante delírios e alucinações que confundiram minha mente e me colocaram num contexto nojento e sórdido”, escreveu Sandra.

O post alcançou 12 mil likes, até a hora que essa matéria foi escrita, e nos comentários os seguidores desejam felicidades e força para Sandra seguir lutando pelas mulheres.