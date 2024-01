Samuel Rosa celebra espera pelo terceiro filho

O ano começou com boas notícias para a família de Samuel Rosa e Laura Sarkovas. Os dois anunciaram que estão vivendo a gestação do terceiro filho e animaram os fãs com a notícia da chegada de um novo herdeiro na família.

Samuel compartilhou algumas postagens feitas por sua esposa, que decidiu dividir a notícia da gestação exibindo com orgulho o barrigão que já está em crescimento avançado: “Virada do ano especial”, escreveu Laura.

Em outra foto, ele aparece com as mãos na barriga da esposa e ela escreve: “Alegria que não cabe aqui dentro viver essa vida ao seu lado, Samuel”, ela se derreteu.