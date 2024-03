Samuel de Assis denuncia desmonte de Escola de Arte da USP

O ator revela, em suas redes sociais, que desde o último dia 4 os alunos da instituição encontram-se sem aulas

Amores, acredito que a grande maioria de nós brasileiros entende a importância da Arte para a nossa sociedade, diante disso, muitos fãs ficaram preocupados ao verem o vídeo denuncia que o talentosíssimo ator Samuel de Assis, publicou em suas redes sociais há alguns dias.

De acordo com o galã, a clássica Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP), está passando por um desmonte. No vídeo, ele conta que a administração do local tirou as placas de identificação do instituto e revela que os alunos da mesma estão sem aula desde o dia 4 de março.

“A escola fica dentro da ECA [Escola de Comunicação e Artes] e essa semana tiraram as placas de identificação”, sinalizou o ator, que logo em seguida completou dando detalhes sobre a atual situação da unidade de ensino: “A gente está sem professor. Tem aluno, tem turma ativa lá, e eles estão sem aula desde o dia 4 de março, que seria o primeiro dia do ano letivo de 2024”.