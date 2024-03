Samara Felippo critica Leandrinho por fazer empréstimo milionário com dois meses de pensão atrasada

Vish! Contei para vocês sobre a treta de Samara Felippo com o seu ex-marido Leandrinho Barbosa, acontece que o buraco é bem mais baixo. A atriz usou suas redes sociais para criticar o empréstimo que seu ex fez para a atual esposa, enquanto deve a pensão alimentícia das duas filhas deles, Alicia e Lara, de respectivamente 14 e 10 anos.

“Além da dívida que o genitor tem comigo, completamos dois meses de pensão atrasada. Não sei se é retaliação comigo por essa história ter sido exposta, eu só sei que estou sozinha tendo que custear todas as despesas das meninas enquanto estou aguardando o cumprimento do acordo”, disse Samara.

No vídeo, detalhou que parte vai para saúde, parte para escola e outra parte da pensão, para o aluguel da casa. Conforme Samara, apesar de não pagar a pensão, Leandrinho fez um empréstimo de R$ 1 milhão e meio para a atual esposa “no decorrer do processo que me deve. Eu gostaria muito de entender!”.