Saiu o teste de paternidade do Junno e deu POSITIVO

O ator Junno Andrade fez DNA para teste de paternidade e realmente ele é pai de um rapaz de mais de 36 anos.

Meus amores, que nota mais bombástica foi essa que eu acabei de receber? Na tarde desta sexta-feira (29), o ator e apresentador Junno Andrade emitiu uma nota para a jornalista Sonia Abrão confirmando sobre a paternidade de Eduardo Tadeu, que nasceu em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O artista afirmou que pretende criar laços com o filho, e lamentou ter sido privado do contato com o homem nesses anos todos.



No ano de 2021, o promotor de vendas Eduardo Tadeu entrou com uma ação judicial para o reconhecimento de paternidade após tentar um exame de DNA de Junno. Na época, o advogado de Tadeu afirmou que não havia duvidas quanto à paternidade, e exigiu que o nome de Junno fosse inserido na certidão de nascimento do homem.

E também houve o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil, alegando que a “conduta ilícita de Junno (de não realizar o DNA por vontade própria) vai além quando promove dentre os membros consanguíneos uma discriminação paternal, tendo os filhos próximos todo o reconhecimento e direitos vindos do exercício da paternidade, enquanto Eduardo foi afastado deste convívio”.