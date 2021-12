Saiba quanto Above e Bis pagaram por patrocínio em Farofa da Gkay. Tá passada?

Gkay conseguiu para promover sua farofa, patrocinadores grandes do mercado de negócios. Saiba quanto a Above e Bis pagaram.

Riqueza né amores? As marcas Bise Above desembolsaram milhares de reais cada uma para presença na Farofa da Gkay.

Uma festa de muitos dígitos e nem só de beijos se fala da Farofa da Gkay. A curiosidade em relação aos números, gastos e patrocinadores é enorme! E com isso muitos burburinhos… Mas Gkay, garota esperta, revelou para Léo Dias em entrevista quanto uma marca de desodorante e outra de chocolates pagaram como patrocinadores do evento.

Gkay falou dos patrocinadores para Léo Dias. Foto: Reprodução

Ela gastou 2,8 milhões na Farofa. Foto: Reprodução

O fato é que a Farofa da Gkay, nesta última edição, se tornou um evento de grandes proporções, que reuniu novas personalidades dispostas a registrar e engajar seus conteúdos nas redes sociais. Tanto é que a festa da humorista conseguiu impactar mais de 60 milhões de usuários de internet. Isso tudo sem transmissão de tv. É o poder manas!

Above apostou na cota máxima. 200 mil reais. Foto: Reprodução.

Gkay e sua parceira Bis. Foto: Metrópole.

Entre as marcas citadas na entrevista como patrocinadoras do evento estão a Above Cosméticos que fechou cota máxima, 200 mil reais e Bis, chocolate, pertencente à Lacta que desembolsou 50 mil reais para a Farofa.

A Farofa parou a intenet. Foto: Reprodução.

A Ambev também estava presente como parceiro do evento, criou o lounge e produziu um documentário. Tanto que ao abrirem a live para os seguidores acompanharem o doc., o número de espectadores foi tão grande que a live caiu, ou seja, ultrapassou o limite permitido pela rede social.

Por fim a festa de Gkay custou 2,8 milhões de reais! Eu fiquei onde? No chão com estes valores!