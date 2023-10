Saiba qual o estado de saúde de Mumuzinho

O cantor apareceu na web após cancelar um show devido a um dor aguda e revelou detalhes diante do que está enfrentando

Mumuzinho apareceu nas redes sociais para acalmar os seus fãs diante do cancelamento de um show devido a uma dor aguda neste final de semana. O artista deixou de se apresentar no Rio Grande do Sul, no sábado, e abriu os stories do Instagram no domingo (22), para contar detalhes sobre o motivo de tanta dor.

“Queria agradecer todas as mensagens de carinho e preocupação comigo, estou bem. Eu realmente fiquei com muita dor essa semana, mas graças a Deus tomei todos os remédios, tomei injeção e dei uma repousada. Estou melhorando”.

Ele ainda completa: “Queria pedir desculpa para toda galera do Rio Grande. Desculpa aí. Eu sei que vocês se organizaram para me ver, né? E também tem muito tempo que eu não vou aí. Mas eu queria pedir desculpa. Eu vou ficar bem. E que Deus abençoe vocês, viu? Logo, logo a gente vai se encontrar”, contou.