Saiba qual foi a reação da Rainha Elizabeth ao encontrar uma lesma no seu prato

Charles Oliver contou mais detalhes sobre o caso no seu recém-lançado livro “Dinner at Buckingham Palace”

Uma lady sempre é uma lady, saibam disso. O cozinheiro da Família Real na Inglaterra, Charles Oliver, contou como a Rainha Elizabeth reagiu quando encontrou uma larva no prato. No seu mais novo livro lançado “Dinner at Buckingham Palace” o cozinheiro dá detalhes dos acontecimentos mais loucos da cozinha mais famosa do mundo.

“Um dia, ao recolher os pratos, os funcionários encontraram um papel amassado do bloco com os restos de uma lesma”, contou. “Encontrei isso aqui na salada – vocês poderiam comer?”, dizia o bilhete.

De acordo com o ex-chefe, o rei e a rainha tinham mania de comer com um bloco de notas a ser passado para a cozinha do palácio.