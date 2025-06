Saiba qual ex-jogador do São Paulo foi preso por crimes sexuais e sequestro nos Estados Unidos

Amores, meu dia está super frenético e para não perder tempo com refeições mega elaboradas, optei por preparar um simples bowl de salmão com quinoa e abacate para me energizar. Eis que, enquanto saboreava meu almocinho, uma amiga de Miami me liga por Facetime e conta um babado gravíssimo que um ex-jogador brasileiro está sendo acusado lá nos States.

Acontece que, na última sexta-feira (20), o ex-jogador do São Paulo, Marcelo Silveira Saragosa, de 43 anos, foi preso no condado de Greenbrier, na Virgínia Ocidental (EUA) após ser acusado de participação em sequestro e responsável por agressão sexual em primeiro grau.

Embora tenha pago uma fiança de 50 mil dólares por um dos crimes, de acordo com a emissora WVVA, o jogador seguirá preso, já que os outros crimes são mais graves e não permitem a possibilidade de liberdade provisória.

Marcelo está detido sob vigilância de autoridades norte-americanas na Cadeia Regional do Sul, nos Estados Unidos. Os policiais que efetuaram a prisão do ex-atleta não divulgaram informações sobre a vítima, o local do crime e nem como o caso aconteceu.

Os representantes legais do ex-jogador ainda não se pronunciaram sobre as acusações (Reprodução/Redes Sociais)

Formado nas categorias de base do São Paulo, a estreia profissional do ex-jogador aconteceu em 2003, onde fez uma breve passagem pelo Tricolor Paulista. Em 2005, Marcelo atuou pelo clube pernambucano Náutico e estabeleceu sua carreira em solo norte-americano, defendendo times como Los Angeles Galaxy e Tampa Bay Rowdies.

A defesa de Marcelo Saragosa e os representantes da vítima ainda não se pronunciaram sobre os incidentes.