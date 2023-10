Saiba qual é a música da Xuxa que virou jingle na Argentina na reta final das eleições

Os apresentadores do canal argentino Gelatina fizeram uma paródia de “Ilariê” , contra a candidatura de Milei à presidência da Argentina.

“Olha que louco está Milei, oh, oh, oh!” Socorroooo, agora eu entendo porque esse jingle viralizou tanto nas redes sociais. Eu achei maravilhoso e muito criativo, meus amores! Acho que o humor é um elemento fundamental nas campanhas eleitorais. seja aquelas encampadas por eleitores ou até mesmo, as oficiais feitos pelos partidos políticos.



Durante a campanha presidencial na Argentina, apoiadores do ministro Sergio Massa (Union por la Pátria), candidato peronista à presidência do país, fizeram uma versão bem engraçada da música “Ilariê”, da apresentadora brasileira Xuxa Meneghel, ironizando seu opositor de extrema direita Javier Milei (La Libertad Avanza).



El Show de Xuxa foi um programa infantil apresentado por Xuxa Meneghel, na Argentina, entre 6 de maio de 1991 a 31 de dezembro de 1993 e dirigido por Marlene Mattos. Foi através deste programa que Xuxa ampliou seu apelo entre o público hispânico.



Milei vai disputar o segundo turno da eleição presidencial com Sergio Massa, candidato da coligação governista e atual ministro da Economia da Argentina, no dia 19 de novembro. No último domingo (22), Massa ficou em primeiro lugar com 36,68% dos votos.

E a nossa @xuxameneghel entra (indiretamente) na campanha contra Javier Milei na Argentina e em defesa da democracia. A turma do @somosgelatina fez um jingle com “Ilariê” que é simplesmente genial e resume bem a encruzilhada que vivem os nossos hermanos. pic.twitter.com/084MBIvdCG — Rogério Tomaz Jr. (@rogeriotomazjr) October 27, 2023