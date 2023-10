Saiba quais são os presentes que os noivos pediram aos convidados do casamento milionário em Noronha.

Desinformado, Zé de Abreu pede para os noronhenses expulsem o casamento de lá, mal sabe ele que as intenções filantrópicas do noivos.

Gente, eu amo o Zé de Abreu, um dos melhores e maiores atores do nosso país, mas cá pra nós, ele é muito ansioso né? Deveria se informar melhor. Não sei se vocês já estão sabendo do casamento dos meus amigos que está acontecendo na ilha de Fernando de Noronha neste sábado (7).



Na última sexta-feira (6), Zé de Abreu através da rede social da plataforma X (antigo Twiter) pedia aos noronhenses para expulsarem o casório milionário de lá, só na verdade, ele nem imaginava as verdadeiras razões dos noivos ao realizar o casamento no local.



Ao invés dos tradicionais presentes, o casal pediu para que seus 600 convidados façam doações aos projetos ambientais da Ilha, entre eles o projeto Tubarões e Raias e o Aves de Noronha. Além disso, o instituto Capim Santo fez uma capacitação de mão-de-obra com os moradores locais e abriu, com o apoio da Petrobras, uma nova escola de gastronomia em Recife (PE).



A escolha do casal para se reunir com tantos amigos de várias partes do mundo justamente em Noronha mostra o potencial da ilha como destino internacional, se bem trabalhado e cuidado. Equipes locais responsáveis por logística, produção de eventos, passeios, segurança, limpeza e outros serviços receberam treinamento específico nas suas áreas, para que saia tudo como planejado. Esse casamento promete, meus amores.