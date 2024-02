Saiba quais são os desejos de Virgínia na sua terceira gestação

A grávida do momento não deixou de falar sobre seus desejos na gravidez do primeiro filho homem. Virgínia soltou o verbo e contou que está tendo vontade de comer tudo, tudo que vê no Instagram ela tem vontade de comer. A musa ainda comparou as suas duas últimas gestações.

Virgínia respondeu de bate pronto a pergunta da sua seguidora que questionou os seus desejos. “Desejo de melancia, de maçã, se eu ver uma pessoa comendo no Instagram eu sinto desejo, vontade. Se eu vejo alguém tomando sorvete no Instagram me dá vontade de comer sorvete”, disse.

Ela ainda fala sobre o seu peso: “Com certeza já ganhei peso, estou comendo bastante e não estou fazendo dieta, estava comendo bem pouquinho, não sei, mas acho que uns 3 quilos já, se eu tiver ganhado 4 estou com 63. Se estiver com mais de 65 vai ser osso”, ressaltou.