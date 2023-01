“Saí do BBB e agora vou puxar mutirão, que fase”, dispara Tiago Leifert

Ex-apresentador do reality disse que vai torcer para Fred e vai puxar mutirão para o jogador

Depois de falar que é fã do BBB 23, Tiago Leifert disse que vai puxar mutirão para o seu jogador favorito desta edição, Fred. Isso mesmo, o ex-apresentador usou as redes sociais e postou uma foto com a camiseta estampada com a cara do ex-marido de Boca Rosa.

“Saí do BBB e agora vou puxar mutirão, que fase”, escreveu ele.

Já sabemos que os famosos estão tomando lado nessa disputa pelo prêmio milionário. Que o flope fique bem distante dessa edição, por favor!