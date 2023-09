“Sai daqui, coisa ruim, do mal” diz Cariucha para Jaqueline na Primeira festa da Fazenda

As peoas bateram boca na primeira festa do reality rural da Record. Isso aconteceu quando a ex-BBB pediu para Nadja não confiar na Cariúcha.

Eita que o pau não para de torar um segundo nessa nova edição de A Fazenda! Na madrugada deste sábado (23), as peoas Cariúcha e Jaquelline protagonizaram um barraco daqueles no meio da primeira festa de A Fazenda 2023 (Record). Tudo isso aconteceu quando a ex-BBB pediu para Nadja Pessoa não confiar nas palavras da cantora.

Num certo momento da festa, Cariúcha tranquilizou Nadja ao dizer que a influenciadora está livre da Roça desta semana. “O foco agora é nas cobras, nas pessoas que se faziam de nossos amigos, mas ficam de leva e traz. Quem é do mal, porque as máscaras estão caindo.”

Só que Jaquelline viu as duas conversando e foi atrás da Nadja: ela pediu para a moça não confiar em Cariúcha. “Quando você estava na prova, ela disse que ia passar toda a sua ficha para o WL, porque você falou dele.”



Nadja, então, foi tirar satisfação com Cariúcha — que não gostou da fofoca de Jaquelline e foi atrás da ex-BBB. “O que tu tem a ver com isso? Sai daqui, sua cobra mandada. Sua falsa. Você é toda queimada lá fora. Já começou arrumando confusão e querendo jogar, porque a gente prefere eles e não vocês.”

Cariúcha ainda afirmou que Jaquelline “está fazendo fofoquinha” porque sabe que irá para a Roça. “Coisa ruim! Tu é coisa ruim! Para que você quer trazer ela para o seu grupo? Sai daqui, coisa ruim. Do mal! Seu estrupício.”



Jaquelline se defendeu dizendo que conhece Nadja de fora do programa e que precisa contar a verdade para ela. “Não sou coisa ruim, amor. Você que se acha superior. […] Você [Cariúcha] eu não conheço, mas sou amiga dela [Nadja]. Posso falar com ela a hora que quiser.”