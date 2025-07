Sai Christina Lemos, entra Mariana Godoi. Dança das cadeiras agita a semana na Record

Gente, minhas amigas. Eu amo tomar chá com elas, aliás, estou morrendo da Christina Lemos. Precisamos marcar um almoço para colocar as fofocas em dia, amiga. Enquanto a Mariana Godoi, eu amo conversar com ela. Pensa numa mulher super fina e elegante, ela é assim desde a época do jornal Dez da GloboNews.

Parece que as mudanças entre os apresentadores do Jornal da Record têm chamado atenção nos últimos dias. A emissora mal trocou o Sergio Aguiar pelo Eduardo Ribeiro na bancada e agora eles voltaram a mexer novamente na formação do telejornal. Desta vez, a Mariana Godoy irá assumir o posto de Christina Lemos como âncora do principal telejornal da Record TV.

Essa alteração ocorreu após o retorno de Christina de suas férias na Europa. Assim que retornou ao Brasil, a jornalista foi informada pela Record de que não reassumiria a bancada. Enquanto Godoi, que havia comandado o jornal durante as férias da colega, acabou sendo efetivada.

Christina continuará no núcleo de jornalismo da emissora trabalhando em outros projetos. Ela irá comandar um bloco focado em política e economia dentro do Jornal da Record, além de apresentar o JR 24h, que vai ao ar à meia-noite.