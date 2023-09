Sabrina Sato sobre solteirice: “Agora na minha fase solteira virei a novinha do bairro”

A apresentadora esteve no quadro ‘Sobe o Som’, de Mion, e falou sobre a sua nova vida após se separar de Duda Nagle

Sabrina Sato esteve na Globo esse final de semana para participar do quadro ‘Sobe o Som’, de Marcos Mion. A apresentadora não deixou de contar detalhes sobre sua vida pessoal após o término com Duda Nagle, com quem ela tem a filha, Zoe, de 4 anos.

“Na maternidade, eu colocava músicas para ficar tranquila, MPB. Agora na minha fase solteira virei a novinha do bairro. Ouço muita Ludmilla, coloco pagode da Lud pra malhar. [Ouço] funk, trap…”, revelou.

Para quem não se lembra, ela contou que tentou salvar seu casamento com terapia. “No meu último relacionamento, a gente fez terapia de casal, foi tentando de tudo. Só que aí chega um momento que não dá, não tem mais o que fazer”, explicou ela no seu programa ao lado de Marcelo Adnet, ‘Sobre Nós Dois’.