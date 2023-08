Sabrina Sato revela que quer ser mãe novamente: “O útero coça”

A modelo e apresentadora já possui uma filha, a pequena Zoe, de anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle.

Amores, será que, em breve, teremos um baby vindo por aí? No início da noite de ontem (07), o empresário e produtor Rodrigo Branco publicou um story em seu instagram junto com a minha diva, a apresentadora e modelo Sabrina Sato, dentro de uma loja de roupas, móveis e acessórios infantis.

Enquanto segurava uma daquelas bonecas extremamente realistas, Sabrina e Rodrigo a compararam com a Zoe, filha da apresentadora com o seu ex-marido, o ator Duda Nagle, e, com isso, o empresário resolveu perguntar se ela tinha a vontade de ter outro filho e a resposta de Sabrina surpreendeu tanto o Rodrigo que até brincou criando uma manchete para os jornalistas noticiarem a revelação da modelo.

“O útero coça?”, perguntou Rodrigo. “Coça”, respondeu Sabrina.

Não contente, ele continuou: “Agora a pergunta que não quer calar, você quer ter outro filho?”.”Claro”, respondeu a apresentadora.

Surpreso, o empresário falou: “Olha… Okay,okay! Atenção jornalistas, Sabrina Sato revela: ‘Quero ter outro filho’”, brincou.